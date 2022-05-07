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    Болельщикам «Зенита» перед игрой с «Химками» устроили чемпионский фан-променад с кубком и ретроавтомобилями

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    Футбольный клуб «Зенит» перед игрой 28-го тура чемпионата РПЛ с «Химками» организовал для болельщиков на «Газпром Арене» чемпионский фан-променад. Сами игроки петербургской команды приехали на матч на золотом автобусе.

    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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    Кубок чемпионов разместили у подножия центральной лестницы «Газпром Арены». Гости стадиона смогли увидеть трофей и сделать фото на память о четвертом подряд чемпионском титуле сине-бело-голубых.

    Там же появился парк для чемпионов с выставкой редких ретроавтомобилей, участвующих в ежегодной весенней гонке — ралли «Ленинград».

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    После окончания матча на уличной сцене у центральной лестницы трибуны С пройдет чемпионская дискотека от футболистов сине-бело-голубых. В качестве главной звезды выступит Клава Кока.

    Напомним, в предыдущем матче с «Локомотивом» «Зенит» завоевал девятый чемпионский титул в своей истории.

    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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