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    Петербуржцы перед пенсией решили податься в плантаторы. Полиция изъяла больше тысячи кустов травы

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    1 комментарий

    Сотрудники полиции пресекли наркобизнес, который, по оперативным данным, организовали двое мужчин 54 и 55 лет. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Джентльмены» выращивали запрещенное как минимум на трех плантациях.

    По данным главка, во время обыска по месту жительства у 55-летнего гражданина было изъято более трех килограммов сухой травы и 552 куста растущей. У растений были все условия — оборудование для культивирования с системой гидропоники.

    У второго товарища нашли пять кило наркотиков и 33 куста, произраставших в столь же комфортных условиях. К делу также приобщены весы и вакуумный упаковщик.

    Оперативники также посетили дачу в садоводстве. Оттуда на экспертизу уехали 1,3 килограмма высушенных растений и 480 кустов.

    «По данным фактам возбуждены три уголовных дела по части 3 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ», — доложили в пресс-службе главка полиции.

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    Комментарии (1)

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    правильно.а что такое пензия?ужас мрак нищета ничего святого и никакого будущего.
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