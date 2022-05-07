Петербуржцы перед пенсией решили податься в плантаторы. Полиция изъяла больше тысячи кустов травы

Сотрудники полиции пресекли наркобизнес, который, по оперативным данным, организовали двое мужчин 54 и 55 лет. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Джентльмены» выращивали запрещенное как минимум на трех плантациях.



По данным главка, во время обыска по месту жительства у 55-летнего гражданина было изъято более трех килограммов сухой травы и 552 куста растущей. У растений были все условия — оборудование для культивирования с системой гидропоники.



У второго товарища нашли пять кило наркотиков и 33 куста, произраставших в столь же комфортных условиях. К делу также приобщены весы и вакуумный упаковщик.

