Академия имени Можайского устроила около детской площадки внезапный патриотический концерт

В Петербурге на улице Кораблестроителей курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского спели военные песни на уличном концерте, который, вероятно, был приурочен ко Дню Победы. Свидетелем мероприятия 7 мая стал читатель «Фонтанки».

Песни исполняли рядом с детской площадкой у дома № 39, корпус 1. «С праздником вас, дорогие жители, и в том числе ветераны! Позвольте поздравить вас от лица художественной самодеятельности первого факультета», — обратился к собравшимся мужчина в форме. Зрители захлопали.



Среди тех, кто собрался около выступающих, были особенно заметны дети в красных беретах. Видимо, юнармейцы. Концерт слушали и взрослые. Кто-то снимал происходящее на видео.



Все тот же мужчина в форме пожелал зрителям «неиссякаемого запаса энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия».

