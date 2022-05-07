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    Академия имени Можайского устроила около детской площадки внезапный патриотический концерт

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    4 комментария

    В Петербурге на улице Кораблестроителей курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского спели военные песни на уличном концерте, который, вероятно, был приурочен ко Дню Победы. Свидетелем мероприятия 7 мая стал читатель «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    Песни исполняли рядом с детской площадкой у дома № 39, корпус 1. «С праздником вас, дорогие жители, и в том числе ветераны! Позвольте поздравить вас от лица художественной самодеятельности первого факультета», — обратился к собравшимся мужчина в форме. Зрители захлопали.

    Среди тех, кто собрался около выступающих, были особенно заметны дети в красных беретах. Видимо, юнармейцы. Концерт слушали и взрослые. Кто-то снимал происходящее на видео.

    Все тот же мужчина в форме пожелал зрителям «неиссякаемого запаса энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия».

    Накануне пресс-служба Смольного сообщила, что оркестр Академии Можайского выступил под окнами ветеранов в Приморском районе.

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    Комментарии (4)

    Slava_Rossii
    Акция была согласована? Почему курсанты и их зрители вытаптывают газон возле дома, это так в училище учат?
    267288717
    Чем только не занимаются курсанты наших военвузов? Они даже военному делу учатся, когда время остаётся от более важных дел, в коротких промежутках между ними.
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