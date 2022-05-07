Странный дизайн. Петербуржцы заметили позеленевшие с весной урны

В нескольких районах Петербурга урны частично позеленели. Читатели «Фонтанки» обратили на это внимание 7 мая.
Новым цветом могут похвастаться урны в Центральном районе, Коломне, на Васильевском острове и Московской площади. Как заметили фотографы «Фонтанки», в разных районах города работы выполнены с разной степенью аккуратности. В Коломне, например, над покраской явно потрудились, чего про Васильевский остров сказать нельзя.
В комитете по благоустройству «Фонтанке» объяснили, что они цвет урн никак не регламентируют. «Дорожные предприятия вправе самостоятельно решать этот вопрос. Урны красят весной, как и прочие элементы благоустройства: скамейки, дорожные ограждения и так далее», — отметили в пресс-службе комблага.
Наш корреспондент отметил, что в зеленый окрасились далеко не все урны, в основном у остановок и зданий. Так, подобные стоят рядом с Академией художеств, однако у входа в нее урны аккуратно покрашены.