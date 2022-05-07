Петербуржцев предупредили об усилении ветра в воскресенье

Самый теплый день пока что радует петербуржцев солнцем, а обещанных дождей все еще нет. Завтра обещают резкое похолодание и сильный ветер, но кое-кто не выдерживает даже нынешнего легкого бриза, как, например, баннер у входа в Исаакиевский собор.
По данным ГУ МЧС, 8 мая в городе ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с. Местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики. Днем температура воздуха составит +10...+12 градусов.
Сейчас в Петербурге облачно и +18 градусов. В СЗ УГМС обещали, что во второй половине дня возможны небольшие дожди.