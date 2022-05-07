    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 17

    5 м/с, ю-з

    759мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Петербуржцев предупредили об усилении ветра в воскресенье

    1424
    3 комментария

    Самый теплый день пока что радует петербуржцев солнцем, а обещанных дождей все еще нет. Завтра обещают резкое похолодание и сильный ветер, но кое-кто не выдерживает даже нынешнего легкого бриза, как, например, баннер у входа в Исаакиевский собор.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным ГУ МЧС, 8 мая в городе ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с. Местами пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики. Днем температура воздуха составит +10...+12 градусов.

    Сейчас в Петербурге облачно и +18 градусов. В СЗ УГМС обещали, что во второй половине дня возможны небольшие дожди.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Piter Russo
    Вообще-то сейчас идет порывистый ветер и дождь
    Black Fox
    В Калининском гроза прошла только что
    grannie
    Уже сейчас задувать начало
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close