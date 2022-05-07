Подростковая вписка в Выборге завершилась полетом и госпитализацией

Семиклассница из Выборга госпитализирована после ЧП во время алкогольных посиделок с ровесниками. В разгар вечеринки девочка-подросток оказалась под окном. Бригада скорой помощи отвезла ее в больницу, хуже всего пришлось голове пострадавшей. Подробности 7 мая узнала «Фонтанка».



Накануне вечером в дежурную часть главка поступила информация о травмированной девушке на улице Куйбышева в Выборге. Приехал участковый, который застал госпитализацию пострадавшей. Следом прибыла следственно-оперативная группа.

