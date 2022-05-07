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    Подростковая вписка в Выборге завершилась полетом и госпитализацией

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    Семиклассница из Выборга госпитализирована после ЧП во время алкогольных посиделок с ровесниками. В разгар вечеринки девочка-подросток оказалась под окном. Бригада скорой помощи отвезла ее в больницу, хуже всего пришлось голове пострадавшей. Подробности 7 мая узнала «Фонтанка».

    Накануне вечером в дежурную часть главка поступила информация о травмированной девушке на улице Куйбышева в Выборге. Приехал участковый, который застал госпитализацию пострадавшей. Следом прибыла следственно-оперативная группа.

    Сотрудники установили, что 14-летняя школьница была в гостях у знакомого шестиклассника, там же были еще мальчики из 7-го и 8-го класса. Все пили. Затем на огонек зашла шестиклассница. Что было дальше, следствию предстоит установить. Однако первая гостья ушла в соседнюю комнату, после чего ее нашли под окном. Известно, что пострадавшая состояла на учете в ОДН, семья школьницы неполная и неблагополучная. СК проводит проверку.

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