Кто ты, воин? Татуированный голый мужчина с достоинством нес багор по Витебскому проспекту

Потепление заставило почки на деревьях распуститься, а некоторые петербуржцы под воздействием температур скинули одежду. Абсолютно голый мужчина был замечен на Витебском проспекте. Видео появилось в соцсетях 7 мая.
На кадрах — представитель Homo sapiens спортивного, весьма недурственного телосложения с достоинством несет в руках багор. Торс незнакомца покрывают татуировки, на заднем плане пламенеет закат. «Кто ты, воин?» — задаются вопросом интернет-пользователи. Некоторые комментаторы сравнили ходока с Терминатором и предположили, что в следующем акте этой пьесы незнакомец потребует у какого-нибудь петербуржца «тачку и куртку».