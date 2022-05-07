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    Кто ты, воин? Татуированный голый мужчина с достоинством нес багор по Витебскому проспекту

    7298
    6 комментариев

    Потепление заставило почки на деревьях распуститься, а некоторые петербуржцы под воздействием температур скинули одежду. Абсолютно голый мужчина был замечен на Витебском проспекте. Видео появилось в соцсетях 7 мая.

    На кадрах — представитель Homo sapiens спортивного, весьма недурственного телосложения с достоинством несет в руках багор. Торс незнакомца покрывают татуировки, на заднем плане пламенеет закат. «Кто ты, воин?» — задаются вопросом интернет-пользователи. Некоторые комментаторы сравнили ходока с Терминатором и предположили, что в следующем акте этой пьесы незнакомец потребует у какого-нибудь петербуржца «тачку и куртку».

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    Комментарии (6)

    Ushat Pomoev
    Зато взял ипотеку под 15%.
    Леонтий
    Такого и не помню.Интересно и символично.
    zelf
    У него свой парад.
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