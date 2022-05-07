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    Полиция Петербурга установила участников заказного убийства 97-го года. Всё интересное впереди

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    6 комментариев

    Сотрудники петербургской полиции установили участников заказного убийства, которое было совершено в городе 25 лет назад. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба главка.

    История, которая легла в основу уголовного дела, произошла 27 января 1997 года — в великий праздник всех ленинградцев, в День полного освобождения города от фашистской блокады. В тот день у дома 5 по 7-й Советской был найден труп 29-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями. Прокуратура возбудила дело по «убойной» статье.

    Спустя 25 лет главк полиции сообщает, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к убийству троих граждан 53, 54 лет и 71 года. Мужчины якобы являлись руководителями ОПГ, специализирующейся на заказных убийствах. 1 января 1997 года в качестве жертвы был выбран 29-летний петербуржец.

    Троица и иные неустановленные лица приехали на 7-ю Советскую 27 января. «Заказанный» мужчина получил 7 пуль в голову и туловище, после чего скончался на месте. Один из членов ОПГ, самый старший, не дожил до дня, когда оперативники разобрались с убийством. Двое других объявлены в розыск.

    По данным «Фонтанки», данное заказное убийство стало одним из эпизодов кровавой бойни за передел кладбищенского рынка Петербурга. Подробности скоро, на этом самом месте.

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    Комментарии (6)

    VKuser86771196
    Весьма оперативно.
    274580688
    аккуратней там с раскрытием преступлений 90-х. этак вы фиг знает до кого докопать можете. небось, молодые сотрудники разошлись так, не знают ничего. пусть спросят у старших, они расскажут кто тогда занимал руководящие посты в СПб.
    AlBerkut
    Передел кладбищенского рынка, подробности скоро на этом месте....
    Стесняюсь спросить на каком этом месте подробности, на кладбище? 🤔
    Кто мнит себя учеником Вышенкова, но даже в подмастерья ему не годится, во всяком случае пока...
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