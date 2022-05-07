Полиция Петербурга установила участников заказного убийства 97-го года. Всё интересное впереди

История, которая легла в основу уголовного дела, произошла 27 января 1997 года — в великий праздник всех ленинградцев, в День полного освобождения города от фашистской блокады. В тот день у дома 5 по 7-й Советской был найден труп 29-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями. Прокуратура возбудила дело по «убойной» статье.

Сотрудники петербургской полиции установили участников заказного убийства, которое было совершено в городе 25 лет назад. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба главка.

Спустя 25 лет главк полиции сообщает, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к убийству троих граждан 53, 54 лет и 71 года. Мужчины якобы являлись руководителями ОПГ, специализирующейся на заказных убийствах. 1 января 1997 года в качестве жертвы был выбран 29-летний петербуржец.

Троица и иные неустановленные лица приехали на 7-ю Советскую 27 января. «Заказанный» мужчина получил 7 пуль в голову и туловище, после чего скончался на месте. Один из членов ОПГ, самый старший, не дожил до дня, когда оперативники разобрались с убийством. Двое других объявлены в розыск.



По данным «Фонтанки», данное заказное убийство стало одним из эпизодов кровавой бойни за передел кладбищенского рынка Петербурга. Подробности скоро, на этом самом месте.

