Переизбранный Макрон вступил в должность президента. Он вспомнил об Украине и «сильной Франции»

Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в городе Амьен на севере Франции в семье врачей. Первый раз его избрали президентом в 2017 году, когда ему было 39 лет. Таким образом, он стал самым молодым президентом Французской Республики в истории страны и первым самовыдвиженцем. Тогда его соперницей также была Марин Ле Пен, он обошёл её с более значительным перевесом.



В школе Макрон показывал блестящие результаты, в 16 лет стал лауреатом конкурса по французскому языку. В юношеские годы хотел стать писателем, написал несколько книг, опубликована его «Революция» (2016 год). Занимался фортепиано, занял третье место в конкурсе в консерватории Амьена и, будучи министром экономики, получил прозвище Елисейский Моцарт. Макрон учился в Университете Париж X — Нантер на философском факультете, был помощником известного французского философа Поля Рикёра. Окончив вуз, несколько лет отработал в Государственной финансовой инспекции, в 2008 году перешёл в крупный банк Rothschild & Cie, через два года стал управляющим партнёром с зарплатой около миллиона евро в год. Политический путь Макрона начался в 2006 году, когда он вступил в Социалистическую партию. В 2014 году в возрасте 36 лет занял пост министра экономики, промышленности и цифровых технологий Франции. Через два года основал движение «Вперед!» (En Marche!).



Супруга Макрона Брижит старше его на 24 года. Они познакомились в колледже Амьена (где она преподавала французский и вела театральный кружок) в 1993 году, когда ему было 15 лет, а ей 39. На тот момент она была замужем и имела троих детей. Как пишут французские СМИ, в 17 лет Эммануэль заявил ей: «Что бы вы ни делали, я женюсь на вас». Это произошло в 2007 году. Общих детей у Макронов нет.



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