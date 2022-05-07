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    Мобильную связь в ДНР и ЛНР переведут на российскую нумерацию «+7»

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    2 комментария

    Операторы мобильной связи Донецкой и Луганской народных республик перейдут на российскую нумерацию «+7». Это произойдет уже 7 мая.

    «Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам «Феникса», используя российскую систему нумерации +7», – рассказал глава ЛНР Денис Пушилин.

    По его словам, стоимость звонков останется прежней, менять SIM-карту не придется.

    «Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Например, если был (+38071)1234567, то станет (+7949)1234567», – уточнил он.

    То же самое и в ЛНР: «С 7 мая 2022 года жители Луганской Народной Республики получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072».

    Россия 21 февраля официально признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже президент Владимир Путин уточнил, что признание ДНР и ЛНР было сделано по границам соответствующих областей Украины. 24 февраля РФ начала специальную военную операцию на Украине.

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    Комментарии (2)

    ppky0323
    Ну тогда, это, конечно, уже Россия!
    Леонтий
    Давно пора.
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