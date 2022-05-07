Мобильную связь в ДНР и ЛНР переведут на российскую нумерацию «+7»

По его словам, стоимость звонков останется прежней, менять SIM-карту не придется.

«Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам «Феникса», используя российскую систему нумерации +7», – рассказал глава ЛНР Денис Пушилин.

Операторы мобильной связи Донецкой и Луганской народных республик перейдут на российскую нумерацию «+7». Это произойдет уже 7 мая.

«Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Например, если был (+38071)1234567, то станет (+7949)1234567», – уточнил он.



То же самое и в ЛНР: «С 7 мая 2022 года жители Луганской Народной Республики получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072».



Россия 21 февраля официально признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже президент Владимир Путин уточнил, что признание ДНР и ЛНР было сделано по границам соответствующих областей Украины. 24 февраля РФ начала специальную военную операцию на Украине.

