На проспекте Пятилеток мужчине выстрелили в лицо, полиция разыскивает молодых людей

Конфликт 57-летнего мужчины и неизвестных молодых людей завершился стрельбой в Невском районе Петербурга. 7 мая «Фонтанка» узнала подробности.



Накануне ночью в полицию обратился житель улицы Коллонтай и сообщил, что около 01:30 у дома 10 по проспекту Пятилеток он повздорил с компанией молодежи. В результате один из них достал пистолет и выстрелил в лицо заявителю.



Мужчина бригадой скорой помощи был доставлен в Мариинскую больницу, где у него были диагностированы ушиб щеки и акустическая травма уха. С места происшествия полиция забрала биоматериалы и обойму с двумя баллонами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Приметы неизвестных устанавливаются.

