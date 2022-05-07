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    На проспекте Пятилеток мужчине выстрелили в лицо, полиция разыскивает молодых людей

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    Конфликт 57-летнего мужчины и неизвестных молодых людей завершился стрельбой в Невском районе Петербурга. 7 мая «Фонтанка» узнала подробности.

    Накануне ночью в полицию обратился житель улицы Коллонтай и сообщил, что около 01:30 у дома 10 по проспекту Пятилеток он повздорил с компанией молодежи. В результате один из них достал пистолет и выстрелил в лицо заявителю.

    Мужчина бригадой скорой помощи был доставлен в Мариинскую больницу, где у него были диагностированы ушиб щеки и акустическая травма уха. С места происшествия полиция забрала биоматериалы и обойму с двумя баллонами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Приметы неизвестных устанавливаются.

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