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    Напротив Дворцовой площади адмиральский «Ленд Крузер» покалечил байкера

    2309
    8 комментариев

    Ночное ДТП в центре Петербурга вызвало обсуждения в байкерском сообществе. «Ленд Крузер» с мигалкой сбил мотоциклиста напротив Дворцовой площади 7 мая. По словам очевидцев, маячок после столкновения оперативно был спрятан в салон.

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    По предварительным данным, внедорожник с мигалкой пересек двойную сплошную и спровоцировал аварию с участием мотоцикла. Байкера госпитализировали с переломами голеностопа и кисти.

    По информации «Фонтанки», «Ленд Крузер» закреплен за главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. В Петербурге всего две такие военные машины, одна из них числится за командующим округом, но его сейчас в городе нет. К слову, адмирал Евменов — единственный в Петербурге военный, которому официально положена мигалка. Был ли сам Евменов ночью в салоне автомобиля, неизвестно. «Фонтанка» это выясняет.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии (8)

    Kent_5e4ce28898395
    "Глупее наших генералов только наши адмиралы"
    (c) какой-то царь
    274580688
    а пачиму российские военные передвигаются на машинах недружественных стран? тем более старшие офицеры. а вдруг в крузере цру закладок понаставило и все секреты Прекрасной России слили? у нас давно есть прекрасные российские аналоги, почему не используют УАЗ Патриот Лакшери Комфорт Плюс?
    Иван Кадачигов
    Вот так байкер невольно столкнулся со всей мощью ВМС РФ. Легко отделался, можно сказать.
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