Напротив Дворцовой площади адмиральский «Ленд Крузер» покалечил байкера

Ночное ДТП в центре Петербурга вызвало обсуждения в байкерском сообществе. «Ленд Крузер» с мигалкой сбил мотоциклиста напротив Дворцовой площади 7 мая. По словам очевидцев, маячок после столкновения оперативно был спрятан в салон.
По предварительным данным, внедорожник с мигалкой пересек двойную сплошную и спровоцировал аварию с участием мотоцикла. Байкера госпитализировали с переломами голеностопа и кисти.
По информации «Фонтанки», «Ленд Крузер» закреплен за главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. В Петербурге всего две такие военные машины, одна из них числится за командующим округом, но его сейчас в городе нет. К слову, адмирал Евменов — единственный в Петербурге военный, которому официально положена мигалка. Был ли сам Евменов ночью в салоне автомобиля, неизвестно. «Фонтанка» это выясняет.