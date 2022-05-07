В Петербурге уже под +20. Но не спешите радоваться, завтра резко похолодает

Самый теплый день с начала года ожидает Петербург уже в субботу, 7 мая. Таким прогнозом поделился ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура в городе составит +17…+19 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, давление будет ниже нормы. При этом возможны кратковременные дожди. Их стоит ждать во второй половине дня, уточняют в северо-западном УГМС.



«Наступившая суббота может стать самым тёплым днём с начала года, до этого в лидерах был день 6 мая, когда воздух прогрелся до +16,4°», — рассказал специалист.



По данным синоптика, в воскресенье резко похолодает, периодически будут идти небольшие дожди. Температура воздуха в этот день составит +8…+10 градусов.

