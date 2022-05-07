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    В Петербурге уже под +20. Но не спешите радоваться, завтра резко похолодает

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    8 комментариев

    Самый теплый день с начала года ожидает Петербург уже в субботу, 7 мая. Таким прогнозом поделился ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
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    По его словам, температура в городе составит +17…+19 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, давление будет ниже нормы. При этом возможны кратковременные дожди. Их стоит ждать во второй половине дня, уточняют в северо-западном УГМС.

    «Наступившая суббота может стать самым тёплым днём с начала года, до этого в лидерах был день 6 мая, когда воздух прогрелся до +16,4°», — рассказал специалист.

    По данным синоптика, в воскресенье резко похолодает, периодически будут идти небольшие дожди. Температура воздуха в этот день составит +8…+10 градусов.

    А вот в День Победы будет без осадков. Днем воздух прогреется до +10...+12 градусов.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

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    Комментарии (8)

    boygan
    что бы не переплачивать и не отапливать улицу- вентили, счётчики.
    Штиль
    Резко похолодает - это плюс десять ?!
    Ужас ужасный...
    latronaxe
    Отопление сначала отключите, а потом уже напиваться идите.
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