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    Суд Франции установил ущерб от действий «желтых жилетов» Парижу — 1,4 миллиона евро

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    Государство должно выплатить Парижу 1,4 миллиона евро. Именно во столько оценивается ущерб, нанесенный от действий «желтых жилетов» городской инфраструктуре во время манифестаций. Об этом вечером 6 мая сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию столицы Франции.

    В ведомстве заявили, что речь идет об акциях протеста, проходивших с ноября 2018 года по декабрь 2019 года.

    Это не первое подобное решение суда во Франции. В апреле суд постановил выплатить администрации Тулузы более 1,2 миллиона евро. Средства — компенсация ущерба, нанесенного во время акций протеста.

    Акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции в 2018 году и проходили каждую субботу. Сейчас активисты регулярно присоединяются к манифестациям профсоюзов.

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