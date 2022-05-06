Суд Франции установил ущерб от действий «желтых жилетов» Парижу — 1,4 миллиона евро

Государство должно выплатить Парижу 1,4 миллиона евро. Именно во столько оценивается ущерб, нанесенный от действий «желтых жилетов» городской инфраструктуре во время манифестаций. Об этом вечером 6 мая сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию столицы Франции.



В ведомстве заявили, что речь идет об акциях протеста, проходивших с ноября 2018 года по декабрь 2019 года.

Это не первое подобное решение суда во Франции. В апреле суд постановил выплатить администрации Тулузы более 1,2 миллиона евро. Средства — компенсация ущерба, нанесенного во время акций протеста.