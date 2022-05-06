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    На «Газпром Арене» установят новое световое оборудование. Болельщики смогут следить за матчами даже за пределами стадиона

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    Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» готовится к монтажу третьей очереди нового архитектурного и шоу-освещения. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, первые элементы нового света болельщики увидят уже на матче против «Химок» 7 мая.

    Если световое оборудование двух предыдущих очередей проекта было сконцентрировано под крышей арены, то третья очередь усилит подсветку трибун и сделает травяной газон огромным экраном.

    Снаружи стадион также преобразится: динамические прожекторы, расположенные на крыше, в режиме трафаретного света оживят подсветку пилонов рисунками завоеванных «Зенитом» трофеев и логотипами турниров, в рамках которых петербургский клуб будет проводить матчи на арене.

    Разрабатываемые новые световые сценарии с использованием данного оборудования позволят петербуржцам следить за событиями матча снаружи.

    «Например, если в матче будет показана желтая карточка, то в подсветке стадиона проявятся желтые цвета. Если будет происходить замена, то в освещении возникнет динамика по кругу, подобно жесту арбитра о проведении замены. И, конечно, все с нетерпением будут ожидать самые активные и красочные сценарии, когда «Зенит» забьет гол и когда сине-бело-голубые одержат победу!» — заявили в клубе.

    Обновление внешнего освещения «Газпром Арены» планируется включить в единую линию подсветки и архитектурный ансамбль нового Петербурга.

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