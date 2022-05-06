На «Газпром Арене» установят новое световое оборудование. Болельщики смогут следить за матчами даже за пределами стадиона

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» готовится к монтажу третьей очереди нового архитектурного и шоу-освещения. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, первые элементы нового света болельщики увидят уже на матче против «Химок» 7 мая.



Если световое оборудование двух предыдущих очередей проекта было сконцентрировано под крышей арены, то третья очередь усилит подсветку трибун и сделает травяной газон огромным экраном.



Снаружи стадион также преобразится: динамические прожекторы, расположенные на крыше, в режиме трафаретного света оживят подсветку пилонов рисунками завоеванных «Зенитом» трофеев и логотипами турниров, в рамках которых петербургский клуб будет проводить матчи на арене.

