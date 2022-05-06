Гражданин Индии получил 10 лет колонии за расправу над соотечественниками в Петербурге в 2001 году

Дзержинский райсуд Петербурга отправил в колонию гражданина Индии Харпиндара Гилла, который участвовал в нападении на двоих соотечественников больше 20 лет назад. Оно привело к их гибели, а Гилла объявили в розыск.

Как сообщает 6 мая объединенная пресс-служба городских судов, преступление произошло в марте 2001 года. Гилл и его товарищ — тогда еще 37-летний Парвиз Мухаммед Ахетешам — задумали забрать у супругов-предпринимателей из Индии ценности. Слуга семьи, Сриниваса Вадтхаватх, рассказал заговорщикам, что вечером пара приезжает в Петербург из Москвы, и преступники пожаловали к ним домой.

Слуга встретил жертв на вокзале и привез к ним в квартиру на улице Маяковского. Гилл и Парвиз связали их шнуром, избили и задушили, а из жилища унесли сберкнижки, кредитные карты, чемодан, бутылку вина, парфюмерный набор, наручные часы, коробку конфет и кожаную куртку. Вадтхаватх съездил на работу хозяина квартиры и сказал, что тот заболел, потом вернулся на место преступления. Трупы упаковали в чемоданы, вывезли на автостоянку и оставили в автомобиле.



Затем товарищи поехали к нотариусу, где еще один фигурант выдал себя за убитого, предъявив вид на жительство в РФ на его имя. На имя слуги составили доверенность на распоряжение расчетным счетом жертвы, и злоумышленники заполучили его деньги, а похищенными кредитками оплатили себе часы, ювелирные и парфюмерные изделия. Вадтхаватх также купил себе билет на самолет до Дели. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей.



Гилла признали виновным в разбое, мошенничестве и причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть по неосторожности. Его отправили в колонию строгого режима на 10 лет, а также взыскали с него 3 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

