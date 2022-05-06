    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, южн

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Гражданин Индии получил 10 лет колонии за расправу над соотечественниками в Петербурге в 2001 году

    1800
    2 комментария

    Дзержинский райсуд Петербурга отправил в колонию гражданина Индии Харпиндара Гилла, который участвовал в нападении на двоих соотечественников больше 20 лет назад. Оно привело к их гибели, а Гилла объявили в розыск.

    Харпиндар Гилл
    Харпиндар ГиллФото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает 6 мая объединенная пресс-служба городских судов, преступление произошло в марте 2001 года. Гилл и его товарищ — тогда еще 37-летний Парвиз Мухаммед Ахетешам — задумали забрать у супругов-предпринимателей из Индии ценности. Слуга семьи, Сриниваса Вадтхаватх, рассказал заговорщикам, что вечером пара приезжает в Петербург из Москвы, и преступники пожаловали к ним домой.

    Слуга встретил жертв на вокзале и привез к ним в квартиру на улице Маяковского. Гилл и Парвиз связали их шнуром, избили и задушили, а из жилища унесли сберкнижки, кредитные карты, чемодан, бутылку вина, парфюмерный набор, наручные часы, коробку конфет и кожаную куртку. Вадтхаватх съездил на работу хозяина квартиры и сказал, что тот заболел, потом вернулся на место преступления. Трупы упаковали в чемоданы, вывезли на автостоянку и оставили в автомобиле.

    Затем товарищи поехали к нотариусу, где еще один фигурант выдал себя за убитого, предъявив вид на жительство в РФ на его имя. На имя слуги составили доверенность на распоряжение расчетным счетом жертвы, и злоумышленники заполучили его деньги, а похищенными кредитками оплатили себе часы, ювелирные и парфюмерные изделия. Вадтхаватх также купил себе билет на самолет до Дели. Общая сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей.

    Гилла признали виновным в разбое, мошенничестве и причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть по неосторожности. Его отправили в колонию строгого режима на 10 лет, а также взыскали с него 3 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

    Парвиз был осужден в 2015 году, а Вадтхаватх — аж в 2003-м.

    Харпиндар Гилл
    Харпиндар ГиллФото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Леонтий
    А как он через 21 год здесь оказался?
    VKuser6784725
    Ждём соответствующую индийскую фильму с песнями и плясками.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close