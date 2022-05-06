Вывески отдельно, доски отдельно. Смольный хочет изменить правила размещения информационных конструкций

Правительство Петербурга намерено изменить правила размещения вывесок и других информационных конструкций. Это следует из проекта постановления, опубликованного 6 мая на портале антикоррупционной экспертизы.
Изменения, в частности, устанавливают специальные требования к размещению и внешнему виду информационных досок на стенах зданий. Как говорится в пояснительной записке, это делается с целью разграничения понятий «вывеска» и «информационная доска». Размещение первой нужно согласовывать с комитетом по печати, тогда как размещение второй вменяется в обязанность федеральными законами и подзаконными федеральными нормативными правовыми актами.
Однако законом не регламентировано, что именно должно размещаться на информационной доске и каков должен быть ее внешний вид. «Данное обстоятельство оставляет широкое поле для злоупотреблений с целью обхода закона», – сообщают в комитете по печати. Суды разных инстанций неоднозначно оценивают такие случаи и принимают противоречивые решения.
В пояснительной записке приводится пример концерна ВКО «Алмаз-Антей», который пожаловался в Уставный суд на демонтаж несогласованной конструкции. «Суд пришел к выводу о том, что вывески, размещение и содержание которых предусмотрены федеральным законодательством, не нуждаются в специальных разрешениях, выдаваемых органами власти Санкт-Петербурга», – отмечается в документе. Но есть и другие, принятые в пользу Смольного.
Разработки конкретных эстетических требований к обязательным вывескам поможет четко отделять их от остальных и освободить их владельцев от получения разрешений на установку, отмечают в комитете по печати.
Также комитет предлагает исключить из правил благоустройства пункт, который разрешает разработать проектное решение только одной вывески на одном фасаде.
Кроме того, правила дополняются новым пунктом, по которому, если владелец незаконной информационной конструкции неизвестен, принудительный демонтаж осуществляется без выдачи предписания.