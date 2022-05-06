Вывески отдельно, доски отдельно. Смольный хочет изменить правила размещения информационных конструкций

Изменения, в частности, устанавливают специальные требования к размещению и внешнему виду информационных досок на стенах зданий. Как говорится в пояснительной записке, это делается с целью разграничения понятий «вывеска» и «информационная доска». Размещение первой нужно согласовывать с комитетом по печати, тогда как размещение второй вменяется в обязанность федеральными законами и подзаконными федеральными нормативными правовыми актами.

Правительство Петербурга намерено изменить правила размещения вывесок и других информационных конструкций. Это следует из проекта постановления, опубликованного 6 мая на портале антикоррупционной экспертизы.

Однако законом не регламентировано, что именно должно размещаться на информационной доске и каков должен быть ее внешний вид. «Данное обстоятельство оставляет широкое поле для злоупотреблений с целью обхода закона», – сообщают в комитете по печати. Суды разных инстанций неоднозначно оценивают такие случаи и принимают противоречивые решения.



В пояснительной записке приводится пример концерна ВКО «Алмаз-Антей», который пожаловался в Уставный суд на демонтаж несогласованной конструкции. «Суд пришел к выводу о том, что вывески, размещение и содержание которых предусмотрены федеральным законодательством, не нуждаются в специальных разрешениях, выдаваемых органами власти Санкт-Петербурга», – отмечается в документе. Но есть и другие, принятые в пользу Смольного.



Разработки конкретных эстетических требований к обязательным вывескам поможет четко отделять их от остальных и освободить их владельцев от получения разрешений на установку, отмечают в комитете по печати.



Также комитет предлагает исключить из правил благоустройства пункт, который разрешает разработать проектное решение только одной вывески на одном фасаде.

