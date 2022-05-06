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    Бездыханного студента нашли в комнате общежития ИТМО. Рядом — пакет, баллон и предсмертная записка

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    Тело 22-летнего студента обнаружили в общежитии ИТМО в Петербурге. Учился он в том же вузе.

    Как стало известно «Фонтанке» 6 мая, сообщение о страшной находке поступило в дежурную часть УМВД России по Петроградскому району в 12:26. Оказавшись в комнате, полицейские увидели молодого человека без признаков жизни, рядом с которым лежали пакет и некий баллон. Неподалеку нашлась и предсмертная записка с текстом: «В моей смерти прошу никого не винить».

    Судя по записям с камер, студент не покидал свою комнату с 1 мая. Сейчас обстоятельства его гибели устанавливаются.

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