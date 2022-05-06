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    В Москве арестовали мужчину по делу о государственной измене

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    Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) россиянина Виталия Владимировича Кривошлыка. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Госизмена, согласно УК, подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации государственной тайны, а также оказания помощи другим странам деятельностью, направленной против безопасности России.

    Мужчину заключили под стражу до 5 июля. Как уточняет «Интерфакс», Кривошлык обвиняется в передаче иностранному государству сведений, составляющих гостайну.

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