В Москве арестовали мужчину по делу о государственной измене

Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) россиянина Виталия Владимировича Кривошлыка. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Госизмена, согласно УК, подразумевает шпионаж, выдачу иностранному государству либо международной или иностранной организации государственной тайны, а также оказания помощи другим странам деятельностью, направленной против безопасности России.



Мужчину заключили под стражу до 5 июля. Как уточняет «Интерфакс», Кривошлык обвиняется в передаче иностранному государству сведений, составляющих гостайну.