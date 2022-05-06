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    Жесткий удар перевернул машину с ребенком на Стачек

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    На перекрестке улицы Трефолева и проспекта Стачек авария оставила «перевертыша». По словам очевидцев, в одной из столкнувшихся машин находился ребенок.

    «Все остались живы… слегка поцарапаны, в машине был ребёнок лет 7, девочка в шоке, но здорова», — рассказал 6 мая очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    Судя по приложенным видео, LADA XRAY от удара перевернулась, а у SCODA RAPID осталась развороченной передняя часть. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что обошлось без пострадавших, а авария произошла в 17:08.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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