Настроение — летнее. Петербуржцы вышли на улицу греться под лучами солнца

Залитые солнцем газоны превратились в уютные ковры для петербуржцев, решивших провести вечер 6 мая в центре города.
Отдыхающие от мала до велика расположились у Казанского и Исаакиевского соборов, некоторые взяли с собой домашних питомцев.
Пользуясь возможностью, многие жители Петербурга и туристы вышли на прогулку насладиться весенним солнцем. Некоторые явно поспешили и одеты чуть легче, чем позволяет погода. Несмотря на прохладу, самые смелые решились разуться.
На лавочке в Александровском саду — интригующая сцена. Молодой человек и девушка накрылись ветровкой, вероятно, для большей камерности. Из-под куртки выглядывают четыре ноги. Выяснить, какие кому принадлежат, — задача не из лёгких.
Помимо газонов, еще одним местом притяжения стали фонтаны. Их облюбовали любители селфи.