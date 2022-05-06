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    Настроение — летнее. Петербуржцы вышли на улицу греться под лучами солнца

    2007
    4 комментария

    Залитые солнцем газоны превратились в уютные ковры для петербуржцев, решивших провести вечер 6 мая в центре города.

    Отдыхающие от мала до велика расположились у Казанского и Исаакиевского соборов, некоторые взяли с собой домашних питомцев.

    Фото: Татьяна Востроилова/«Фонтанка.ру»
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    Пользуясь возможностью, многие жители Петербурга и туристы вышли на прогулку насладиться весенним солнцем. Некоторые явно поспешили и одеты чуть легче, чем позволяет погода. Несмотря на прохладу, самые смелые решились разуться.

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    На лавочке в Александровском саду — интригующая сцена. Молодой человек и девушка накрылись ветровкой, вероятно, для большей камерности. Из-под куртки выглядывают четыре ноги. Выяснить, какие кому принадлежат, — задача не из лёгких.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Помимо газонов, еще одним местом притяжения стали фонтаны. Их облюбовали любители селфи.

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    Фото: Татьяна Востроилова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (4)

    footballer13
    Жаль, что это демо-версия весны.
    Походу опять будет сразу лето.
    serzh.ferro
    сомнительно, что это уроженцы Ленинграда...
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