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    Стачек, Краснопутиловскую и Обуховской Обороны ограничат до середины июня

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    Новые ограничения движения вступят в силу с 10 по 12 мая в Адмиралтейском, Кировском и Невском районах Петербурга. В том числе из-за строительства светофоров водителям придется потесниться на проспектах Стачек и Обуховской Обороны.

    С 10 мая ограничат движение транспорта у дома 26 по Рижскому проспекту, переулку Лодыгина, Курляндской улице и Ревельскому переулку. Там разместят временные ограждения. Продлятся ограничения больше года — до 26 июня 2023 года, сообщает 6 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    С 11 по 12 мая для восстановления благоустройства после прокладки газопровода ограничат проезд по проспекту Елизарова на перекрёстке со Старопутиловским валом.

    Для строительства светофора с 11 мая по 14 июня будет ограничено движение по проспекту Стачек у Комсомольской площади и на Краснопутиловской улице у Комсомольской площади, а с 12 мая по 15 июня — по проспекту Обуховской обороны на перекрёстке со Слободской улицей.

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