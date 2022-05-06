    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, с-з

    765мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd66.24eur70.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Клещи начали охоту в Петербурге: за неделю покусали 380 человек, много детей

    2358
    1 комментарий

    Почти четыре сотни петербуржцев за неделю обратились за помощью к врачам после встречи с клещами, сообщили 6 мая в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

    Как рассказали в ведомстве, с 29 апреля по 5 мая в медорганизации Петербурга по поводу присасывания клещей обратилось 380 человек, в том числе 85 детей до 17 лет.

    Больше всего случаев в Пушкинском районе. Единичные в Приморском, Красногвардейском, Красносельском, Выборгском, Курортном, Московском, Колпинском районах.

    Один из 176 исследованных клещей сдал положительный анализ на возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). А у 48 из 173 обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). При этом случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, пока нет.

    Список учреждений Петербурга, в которых оказывают экстренную медицинскую помощь пострадавшим от укусов клещей в 2022 году, опубликован на сайте комитета по здравоохранению Смольного.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Avs7153
    Шо, и маски не помогают? Какой облом...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close