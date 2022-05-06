Клещи начали охоту в Петербурге: за неделю покусали 380 человек, много детей

Почти четыре сотни петербуржцев за неделю обратились за помощью к врачам после встречи с клещами, сообщили 6 мая в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.



Как рассказали в ведомстве, с 29 апреля по 5 мая в медорганизации Петербурга по поводу присасывания клещей обратилось 380 человек, в том числе 85 детей до 17 лет.



Больше всего случаев в Пушкинском районе. Единичные в Приморском, Красногвардейском, Красносельском, Выборгском, Курортном, Московском, Колпинском районах.



Один из 176 исследованных клещей сдал положительный анализ на возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). А у 48 из 173 обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). При этом случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, пока нет.

