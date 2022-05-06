Финский дата-центр «Яндекса» столкнулся с отказами местных энергетиков. Пока помогают дизель-генераторы

Серверы в центре обработки данных «Яндекса» в финском Мянтсяля уже почти две недели работают на энергии, которую вырабатывает резервная электростанция с дизельным двигателем. Компания не получает электричество, поскольку у неё не заключён договор ни с одним из поставщиков.

Как передаёт Yle 6 мая, ссылаясь на руководителя отдела по работе дата-центров «Яндекса» Алексея Жумыкина, финская компания Ilmatar Energia расторгла договор на поставку электроэнергии в одностороннем порядке по формальным основаниям. По словам Жумыкина, продлению соглашения не помогли ни предложения о более привлекательной цене, ни демонстрация постоянства и непрерывности деятельности «Яндекса».

«Мы потрясены, но сделаем все возможное, чтобы найти нового партнера, который поможет нам продолжить нашу деятельность», — добавил собеседник медиа. Пока что многочисленные попытки «Яндекса» заключить новый договор на поставку электроэнергии не увенчались успехом. Сразу несколько энергокомпаний отказались от сделки, несмотря на документальные доказательства финансовой и операционной устойчивости компании. Генеральный директор финской ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля, в свою очередь, заявил, что сложно оценить причины нежелания энергетических компаний сотрудничать с «Яндексом». «Компании не могут продавать электроэнергию, если покупатель находится в санкционном списке, но, насколько я знаю, «Яндекса» в этих списках нет, поэтому должна быть другая причина, о которой мне сложно что-то сказать», — рассудил Лескеля. Он добавил, что ассоциация не даёт и никогда не давала указаний, связанных с тем, кому продавать электроэнергию, а кому нет. В Ilmatar Energia Oy, расторгшей контракт с «Яндексом», решение не прокомментировали. Однако генеральный директор Юха Сарсама отметил, что поставки энергии «Яндексу» были прекращены в середине апреля.