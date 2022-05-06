Водителей временно пустили на новый путепровод в Красном Селе

В районе строительства новой развязки в Красносельском районе Петербурга изменилась схема движения. Транспортный поток перепустили по свежевозведенному путепроводу.
КРТИ Петербурга
В пятницу, 6 мая, в Красном Селе временно запустили движение по новому путепроводу на пересечении Ивангородского проспекта и улицы Свободы, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Одновременно с сегодняшнего дня ограничено движение на всех съездах с улицы Свободы на Ивангородский проспект и наоборот и закрыт сквозной проезд. Для машин расположенных на прилегающих территориях предприятий предусмотрен транзит. Также через Ивангородский проспект сделали временный регулируемый пешеходный переход.
Сейчас там идет третий этап строительства двухуровневой развязки. Она должна будет разгрузить дороги как в Красносельском районе, так и во всей юго-западной части Петербурга, позволяя добраться до города, минуя Красное Село. Перепуск транспортного потока позволит обустроить примыкания пересечений улицы Свободы и Ивангородского проспекта.
Завершить работы планируется к началу июня 2022 года.