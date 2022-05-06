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    Водителей временно пустили на новый путепровод в Красном Селе

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    В районе строительства новой развязки в Красносельском районе Петербурга изменилась схема движения. Транспортный поток перепустили по свежевозведенному путепроводу.

    КРТИ Петербурга

    В пятницу, 6 мая, в Красном Селе временно запустили движение по новому путепроводу на пересечении Ивангородского проспекта и улицы Свободы, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Одновременно с сегодняшнего дня ограничено движение на всех съездах с улицы Свободы на Ивангородский проспект и наоборот и закрыт сквозной проезд. Для машин расположенных на прилегающих территориях предприятий предусмотрен транзит. Также через Ивангородский проспект сделали временный регулируемый пешеходный переход.

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    Сейчас там идет третий этап строительства двухуровневой развязки. Она должна будет разгрузить дороги как в Красносельском районе, так и во всей юго-западной части Петербурга, позволяя добраться до города, минуя Красное Село. Перепуск транспортного потока позволит обустроить примыкания пересечений улицы Свободы и Ивангородского проспекта.

    Завершить работы планируется к началу июня 2022 года.

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