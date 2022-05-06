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    Пьяный петербуржец напал на доставщика еды, но не из-за съестного

    1943
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    Пьяный мужчина напал на курьера сервиса доставки еды в Петроградском районе Петербурга на глазах у изумленных прохожих. Двигало агрессором желание покататься, а не подкрепиться.

    Как сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области 6 мая, тревогу забили очевидцы произошедшего. По данным ведомства, ничего не подозревавший курьер направлялся за заказом и остановился на одном из перекрестков Большого проспекта Петроградской стороны. Рядом оказался нетрезвый мужчина, который начал угрожать доставщику, а потом попытался вырвать велосипед.

    Дебошира задержал вовремя подоспевший наряд вневедомственной охраны.

    Оказалось, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей — за его плечами судимость. Злоумышленника отвезли в 18-й ОП.

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