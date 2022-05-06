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    Газ для Вечных огней и Огней памяти стал официально бесплатным

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    «Газпром межрегионгаз» начал безвозмездные поставки сетевого газа на Вечные огни и Огни памяти по всей стране. Теперь это закреплено законодательно.

    Как рассказал в интервью «Фонтанке» Сергей Густов, генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз», газ и раньше поставлялся бесплатно, в счет благотворительности, но всегда вставал вопрос оформления документов, налогов и т.п. Между тем только компании Группы «Газпром межрегионгаз» поставляют газ на 1260 мемориальных комплексов и обелисков с Вечными огнями и Огнями памяти на территории Российской Федерации — за прошлый год на них было поставлено более 20 млн кубометров газа. «Нами были подготовлены предложения внести в действующее законодательство изменения, позволяющие установить размер платы за сетевой природный газ для комплексов с Вечными огнями и Огнями памяти, равный нулю», — добавил Сергей Густов.

    Теперь же после подписания президентом РФ 1 мая 2022 года законов «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

    Также продолжается газификация новых и ранее не подключенных к сетевому газу Вечных огней. В 2022 году Группа «Газпром межрегионгаз» газифицировала сетевым природным газом 7 мемориальных комплексов в Ставропольском крае, Воронежской, Орловской, Тверской и Челябинской областях, в их числе три новых. На 249 сооружениях была благоустроена территория и выполнены реставрационные работы.

    Всего накануне Дня Победы специалисты «Газпром межрегионгаза» провели обслуживание, ремонт и реконструкцию газового оборудования на 1356 мемориалах в 65 регионах России. Больше всего Вечных огней расположено в Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской области, Республике Мордовия и Ростовской области, сообщают в компании.

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