Верховный суд защитил наследников Калашникова в споре за использование имени с водочным заводом

Верховный суд России защитил наследников Михаила Калашникова, которым водочный завод «Глазовский» перестал выплачивать компенсацию за использование в названии водки имени советского конструктора. Об этом стало известно 6 мая из определения ВС РФ и кассационной жалобы, опубликованных в Telegram-канале «Судебная практика СКГД ВС РФ».

Согласно документу, договор с удмуртским ликеро-водочным заводом «Глазовский» был заключен в далеком уже 1998 году. Документ предусматривал выплаты за производство водки под названием «Калашников». После смерти Михаила Калашникова в 2013 году предприятие прекратило выплаты. Этим и оказались недовольны наследники советского конструктора.