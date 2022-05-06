Верховный суд защитил наследников Калашникова в споре за использование имени с водочным заводом

Верховный суд России защитил наследников Михаила Калашникова, которым водочный завод «Глазовский» перестал выплачивать компенсацию за использование в названии водки имени советского конструктора. Об этом стало известно 6 мая из определения ВС РФ и кассационной жалобы, опубликованных в Telegram-канале «Судебная практика СКГД ВС РФ».
Согласно документу, договор с удмуртским ликеро-водочным заводом «Глазовский» был заключен в далеком уже 1998 году. Документ предусматривал выплаты за производство водки под названием «Калашников». После смерти Михаила Калашникова в 2013 году предприятие прекратило выплаты. Этим и оказались недовольны наследники советского конструктора.
Их позицию завод оспорил в суде, настаивая, что право на имя не наследуется. С ликеро-водочным предприятием согласились три судебные инстанции, решившие, что «право на вознаграждение <…> прекращает своё существование в связи со смертью обладателя этого имени».
На сторону наследников сейчас встал Верховный суд РФ. В высшей судебной инстанции решили, что предоставить право на использование имени мог только его носитель Михаил Калашников, однако требования по выплате отчислений могут переходить по наследству.
ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело на пересмотр.