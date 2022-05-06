Петербурженка попалась с наркотиками под Воронежем. Запрещенное она прятала в багажнике

Следственным изолятором закончилось путешествие по России для женщины, которая решила подработать закладчицей.



Как сообщает 6 мая «МВД Медиа», подозрительный автомобиль остановили сотрудники ГИБДД по Воронежской области на 216 км автодороги Р-298 Курск — Воронеж. За рулем находилась 57-летняя жительница Петербурга, которая начала «заметно нервничать» после вопросов полицейских, в связи с чем ее машину решили проверить.



Сюрприз ожидал инспекторов в багажном отделении, где под обшивкой лежал пакет с 500 граммами кристаллического вещества светло-бежевого цвета. Экспертиза установила, что это наркотики. Полицейские считают, что женщина должна была сбыть вещества путём оборудования тайников.

