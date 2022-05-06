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    Петербурженка попалась с наркотиками под Воронежем. Запрещенное она прятала в багажнике

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    5 комментариев

    Следственным изолятором закончилось путешествие по России для женщины, которая решила подработать закладчицей.

    Как сообщает 6 мая «МВД Медиа», подозрительный автомобиль остановили сотрудники ГИБДД по Воронежской области на 216 км автодороги Р-298 Курск — Воронеж. За рулем находилась 57-летняя жительница Петербурга, которая начала «заметно нервничать» после вопросов полицейских, в связи с чем ее машину решили проверить.

    Сюрприз ожидал инспекторов в багажном отделении, где под обшивкой лежал пакет с 500 граммами кристаллического вещества светло-бежевого цвета. Экспертиза установила, что это наркотики. Полицейские считают, что женщина должна была сбыть вещества путём оборудования тайников.

    Возбуждено уголовное дело. Фигурантку заключили под стражу.

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    Комментарии (5)

    ДЮрьевич
    Остановили, а уж тем более под обшивку машины полезли - явно кто-то тётку сдал, если не сами борцы операцию с 0 спланировали
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