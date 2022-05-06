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    Театр «За Черной речкой» проиграл ЖСК и может стать банкротом

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    2 комментария

    Негосударственный театр «За Черной речкой» хочет объявить себя банкротом. Заявление АНО «Санкт-Петербургский театр «За Черной речкой» о признании должника банкротом зарегистрировано 28 апреля в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

    Театр не в состоянии заплатить сумму в 4 миллиона рублей, которую в январе 2022 года суд постановил взыскать с него в пользу ЖСК-1078. Это плата за аренду нежилых помещений с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2018.

    По данным «СПАРК-Интерфакс», театр «За Черной речкой» работает в убыток с 2019 года. В 17 и 18 году театр практически выходил на самоокупаемость, имея чистую прибыль в год соответственно 57 и 87 тысяч рублей. С началом пандемии театр резко ушел в минус, чистый убыток учреждения в 2019 и 2020 годах составил чуть больше полумиллиона. Максимальный убыток был достигнут в 2021 году и составил 1,225 миллиона рублей. К такому положению привели невозможность театров работать в пандемию и дальнейшие коронавирусные ограничения.

    При этом город поддерживает театр, предоставляя субсидии на показ репертуарных спектаклей и подготовку премьер, оплату аренды помещений и оборудования, зарплату сотрудникам. За последние два года объем финансирования превысил 7 миллионов рублей, сообщает издание «Коммерсантъ-СПб» со ссылкой на комитет по культуре.

    Неясно, будет ли театр продолжать функционировать в случае признания его банкротом. Пока что спектакли в нем продолжают идти, театральная афиша на май полностью сформирована.

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    Комментарии (2)

    Ser_N0771
    не... по сравнению с началом 80-х даже очень густо... с театром "За Черной речкой" познакомился еще в середине 80-х, он тогда в Коломягах обитал...
    Cyreniyanko
    надеюсь, не закроют. В нашем спальнике и так с культурой негусто.
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