Театр «За Черной речкой» проиграл ЖСК и может стать банкротом

Негосударственный театр «За Черной речкой» хочет объявить себя банкротом. Заявление АНО «Санкт-Петербургский театр «За Черной речкой» о признании должника банкротом зарегистрировано 28 апреля в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.



Театр не в состоянии заплатить сумму в 4 миллиона рублей, которую в январе 2022 года суд постановил взыскать с него в пользу ЖСК-1078. Это плата за аренду нежилых помещений с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2018.



По данным «СПАРК-Интерфакс», театр «За Черной речкой» работает в убыток с 2019 года. В 17 и 18 году театр практически выходил на самоокупаемость, имея чистую прибыль в год соответственно 57 и 87 тысяч рублей. С началом пандемии театр резко ушел в минус, чистый убыток учреждения в 2019 и 2020 годах составил чуть больше полумиллиона. Максимальный убыток был достигнут в 2021 году и составил 1,225 миллиона рублей. К такому положению привели невозможность театров работать в пандемию и дальнейшие коронавирусные ограничения.

