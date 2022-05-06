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    Пожар площадью 225 га тушат у горы Самохвал в Хакасии, есть пострадавшие

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    Крупный пожар ликвидируют в дачном массиве в районе горы Самохвал в Абакане. Поддержанию огня способствуют порывы ветра скоростью семь метров в секунду.

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    Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Хакасии 6 мая, пламя тушат на Степной и Сосновой улицах в дачных обществах «Южное» и «Саяны». К месту возгорания из Абакана вылетел вертолет Ми-8, который совершил восемь сливов воды. Отмечается, что ёмкость водосливного устройства — пять тонн.

    Согласно последним данным, площадь пожара составляет 225 гектаров. На данный момент к ликвидации привлечены 171 человек и 31 единица техники. Из-за огня пострадала 78-летняя женщина, её передали медикам. Ещё один человек надышался дымом — его госпитализировали.

    Автор: МЧС России по Республике Хакасия

    Фото: МЧС России по Республике Хакасия

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