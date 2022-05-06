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    Братишка, я тебе запрет принёс. Суд в Петербурге признал опасным для молодёжи фильм «Зелёный слоник»

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    2 комментария

    Октябрьский райсуд Петербурга признал запрещёнными к распространению на территории России несколько фильмов со сценами насилия. В их числе — небезызвестный андеграундный «Зелёный слоник», 6 мая сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Согласно материалам дела, под запрет также попали киноленты «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом», размещённые по ряду сетевых адресов. В них нашли кадры, демонстрирующие различные способы убийства в особо жестокой форме.

    «Посещение сайтов свободно для всех без исключения граждан, сайты не содержат ограничений по кругу лиц и возрасту», — добавили в пресс-службе.

    Специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования установили, что просмотр контента может навредить психическому здоровью несовершеннолетних. Шокирующий сюжет, по их мнению, способен спровоцировать суицидальное поведение и оставить после себя навязчивые воспоминания-переживания.

    В качестве примера приводится фильм «Зелёный слоник» 1999 года, который «демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику». Отмечается, что в киноленте содержатся сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство.

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    Комментарии (2)

    Cyreniyanko
    теперь все кинутся их искать и смотреть, хотя до этого, никто оних не слышал...
    KGB has yo
    надо бы россию запретить. она куда страшнее
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