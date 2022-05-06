Братишка, я тебе запрет принёс. Суд в Петербурге признал опасным для молодёжи фильм «Зелёный слоник»

Октябрьский райсуд Петербурга признал запрещёнными к распространению на территории России несколько фильмов со сценами насилия. В их числе — небезызвестный андеграундный «Зелёный слоник», 6 мая сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Согласно материалам дела, под запрет также попали киноленты «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом», размещённые по ряду сетевых адресов. В них нашли кадры, демонстрирующие различные способы убийства в особо жестокой форме.
«Посещение сайтов свободно для всех без исключения граждан, сайты не содержат ограничений по кругу лиц и возрасту», — добавили в пресс-службе.
Специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования установили, что просмотр контента может навредить психическому здоровью несовершеннолетних. Шокирующий сюжет, по их мнению, способен спровоцировать суицидальное поведение и оставить после себя навязчивые воспоминания-переживания.
В качестве примера приводится фильм «Зелёный слоник» 1999 года, который «демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику». Отмечается, что в киноленте содержатся сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство.