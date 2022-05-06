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    Мост через Волхов на трассе «Вологда — Новая Ладога» станет реверсивным до осени 2023 года

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    Дорожники отремонтируют мост через реку Волхов на трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Волховском районе Ленинградской области. На время работ движение по переправе будет реверсивным.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило государственный контракт на ремонт 307-метрового моста через Волхов на 9-м километре трассы А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» близ Старой Ладоги, сообщает 6 мая пресс-служба дорожного управления.

    До ноября 2023 года подрядчик должен будет заменить асфальтобетонное покрытие почти на 3,5 тысячах квадратных метров дороги, сопряжениях моста и тротуарах, поменять гидроизоляцию, деформационный шов и водоотводные лотки, укрепить конусы, отремонтировать и покрасить опоры и металлические поверхности пролета, смонтировать 1,5 тысячи погонных метров мостового и дорожного ограждения, перила и 22 новые опоры освещения, а также нанести 225 квадратных метров разметки из термопластика.

    На время работ движение транспорта по мосту будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием, а скорость на участке ограничат до 40 км/ч. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и не препятствовать работе техники.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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