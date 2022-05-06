Футбольный судья Матюнин не прошел проверку на полиграфе после скандального матча «Химки» — «Крылья Советов»

Арбитр Алексей Матюнин провалил проверку на полиграфе, которую ему назначили после серии ошибок в футбольном матче «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Об этом 6 мая пишет «РБ Спорт».



В то же время арбитр VAR в той игре, Павел Шадыханов, свой тест на детекторе лжи сдал успешно.

Российский футбольный союз организовал внутреннюю проверку в отношении Матюнина и его работы в сезоне-2021/2022. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи.

Поводом для прохождения теста и проверки стал матч 26-го тура чемпионата РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). По мнению экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС, Матюнин допустил две ошибки: судья неправильно назначил пенальти в ворота самарцев, а также неверно засчитал гол в их ворота.