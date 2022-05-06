Минфин: Россия в мае получит дополнительно 414 млрд руб. нефтегазовых доходов

Минфин ожидает, что в мае бюджет РФ получит дополнительно 414 млрд рублей нефтегазовых доходов в связи с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ведомства.



При этом по итогам апреля бюджет, наоборот, недополучил 133 млрд рублей от ожидаемого уровня. «Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +280,9 млрд руб.», — отмечают в Минфине.



При этом месяц назад ведомство сообщало о прогнозируемых 798,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов в апреле и недополучении по итогам марта 302 млрд рублей от ожидаемого уровня. Это связали с «отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня».

