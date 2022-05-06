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    Минфин: Россия в мае получит дополнительно 414 млрд руб. нефтегазовых доходов

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    8 комментариев

    Минфин ожидает, что в мае бюджет РФ получит дополнительно 414 млрд рублей нефтегазовых доходов в связи с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ведомства.

    При этом по итогам апреля бюджет, наоборот, недополучил 133 млрд рублей от ожидаемого уровня. «Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +280,9 млрд руб.», — отмечают в Минфине.

    При этом месяц назад ведомство сообщало о прогнозируемых 798,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов в апреле и недополучении по итогам марта 302 млрд рублей от ожидаемого уровня. Это связали с «отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня».

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    Комментарии (8)

    274655793
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    274655793
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    altnec
    Это нарастающим итогом с начала года. Интересно, куда на этот раз они исчезнут, если только в одной Швейцарии заморожены выведенные из России активы на сумму около 800 миллиардов ру.,только в валюте и это верхушка айсберга. Поэтому неудивительно, что все те светлые умы и золотые руки, которые создают эти богатства, прозябают в бедности, а пенсионеры погибают от нищеты.
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