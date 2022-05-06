Транспортная полиция рассказала, что можно выловить в Большой Неве и сколько это будет стоить

Двум рыбакам на надувной лодке в Неве испортили кайф сотрудники транспортной полиции. У них не только изъяли улов, но и пригрозили сроком до пяти лет.



О том, что в главной водной магистрали Петербурга сетями ловят рыбу двое мужчин, в транспортную полицию сообщили очевидцы, говорится в релизе УТ МВД по СЗФО от 6 мая. Сотрудники нашли браконьеров — 39-летних петербуржцев в надувной лодке и с уловом в сети, которую они выставили на миграционных путях к местам нереста. В нее попали 23 судака, 2 хвоста сига и густер.