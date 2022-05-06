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    Транспортная полиция рассказала, что можно выловить в Большой Неве и сколько это будет стоить

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    8 комментариев

    Двум рыбакам на надувной лодке в Неве испортили кайф сотрудники транспортной полиции. У них не только изъяли улов, но и пригрозили сроком до пяти лет.

    О том, что в главной водной магистрали Петербурга сетями ловят рыбу двое мужчин, в транспортную полицию сообщили очевидцы, говорится в релизе УТ МВД по СЗФО от 6 мая. Сотрудники нашли браконьеров — 39-летних петербуржцев в надувной лодке и с уловом в сети, которую они выставили на миграционных путях к местам нереста. В нее попали 23 судака, 2 хвоста сига и густер.

    Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
    Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
    Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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    Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам страны, составила более 160 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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    Комментарии (8)

    serzh.ferro
    Адмирала Макарова тоже уже можно выловить))
    NoName1234
    Это не очевидцы….
    Это обычные стукачи…
    Muxpeh
    А вот на фото там что замазали? Цвета похожие на флаг одной из стран мира? А что теперь это надо замазывать даже на фото лодки?
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