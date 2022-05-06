На журналиста Илью Азара составили протокол о «дискредитации» армии РФ за пост в соцсети

На журналиста «Новой газеты» Илью Азара составили протокол по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Информация об этом появилась на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.



Как рассказал Азар в своём Telegram-канале 6 мая, речь идёт о второй части 20.3.3 статьи КоАП РФ, которая влечёт наложение штрафа в размере до ста тысяч рублей.



По словам журналиста, в прокуратуре уточнили, что поводом для протокола стал пост в соцсети, однако какая именно запись привлекла внимание — не уточнили.

