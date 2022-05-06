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    На журналиста Илью Азара составили протокол о «дискредитации» армии РФ за пост в соцсети

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    4 комментария

    На журналиста «Новой газеты» Илью Азара составили протокол по административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Информация об этом появилась на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

    Как рассказал Азар в своём Telegram-канале 6 мая, речь идёт о второй части 20.3.3 статьи КоАП РФ, которая влечёт наложение штрафа в размере до ста тысяч рублей.

    По словам журналиста, в прокуратуре уточнили, что поводом для протокола стал пост в соцсети, однако какая именно запись привлекла внимание — не уточнили.

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    Комментарии (4)

    So1nishko
    "однако какая именно запись привлекла внимание — не уточнили."
    Что-то часто такая формулировка звучит.
    В суде-то уточняют или и там не утруждаются?
    Hmyr’
    Заставь дураков Богу молиться, так они лбы разобьют. Видимо, создали целый отдел этих дураков, которые мониторят соцсети на предмет выявления нарушений закона, который сами же на коленке и нарисовали.
    260657101
    Все кто приняли этот так называемый закон о фейках, все кто клепают дела по этим статься и выносят заведомо неправовые решения, по сути преступники, так как этот закон прямо противоречит Конституции, а следовательно незаконен.
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