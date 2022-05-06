Особняк Брюллова уйдет с торгов по программе «Рубль за метр»

В Петербурге власти планируют выставить на торги право аренды особняка Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова. Первым об этом сообщил 5 мая «Деловой Петербург». В комитете имущественных отношений (КИО) «Фонтанке» подтвердили эту информацию.

«Формирование комплекта документов, необходимого для организации торгов, практически завершено. В настоящее время обеспечивается изготовление отчёта о рыночной оценке ставки арендной платы в отношении здания», — рассказали редакции в комитете. Точные сроки проведения торгов пока неизвестны.

Торги на право аренды памятника пройдут в рамках городской программы «Рубль за метр». В программу включаются здания-памятники, которые находятся в плачевном состоянии. По ее условиям, победитель торгов получает право аренды на 49 лет вместе с обязанностью отреставрировать здание и привести в надлежащий вид. После этого ставка аренды до конца срока снижается до 1 рубля за кв. метр.