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    Доллар и евро на Мосбирже колеблются

    1197
    5 комментариев

    Рекордов на Московской бирже утром 6 мая нет.

    Курсы доллара и евро сначала немного подросли, затем начали снижаться — до 69,4 и 66,3 рубля.

    Индекс Мосбиржи на открытии вырос на 0,02 %, индекс РТС — на 0,98 %.

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    Комментарии (5)

    AndrewBarsik
    Вот бы каждый день такие же новости про цены на автомобили, запчасти, компьютеры, кофе! Но, увы, не падают цены, не радуют россиян.
    Vasya11
    Прям амреслинг какой-то.
    Пора уже тотализаторы проводить, и делать ставки.
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