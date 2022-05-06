Доллар и евро на Мосбирже колеблются

Рекордов на Московской бирже утром 6 мая нет.
Курсы доллара и евро сначала немного подросли, затем начали снижаться — до 69,4 и 66,3 рубля.
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Пробки
4/10
Рекордов на Московской бирже утром 6 мая нет.
Курсы доллара и евро сначала немного подросли, затем начали снижаться — до 69,4 и 66,3 рубля.
Индекс Мосбиржи на открытии вырос на
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