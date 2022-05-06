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    Доход Москальковой в 2021 году превысил 13 миллионов

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    5 комментариев

    Доход уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой за 2021 год составил 13,5 миллиона рублей, сообщает 6 мая РИА Новости со ссылкой на данные омбудсмена.

    «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Декларированный годовой доход: 13 582 884,26 рубля», — говорится в документе о доходах, расходах и имуществе на сайте уполномоченного.

    В 2020 году Москалькова заработала 5,9 миллиона рублей, в 2019 году — 10,9 миллиона рублей. Она владеет несколькими объектами недвижимости: жилым домом в 254 кв. м, квартирой в 160,3 кв. м, земельным участком площадью 1983 кв. м, баней и одним машино-местом.

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    Комментарии (5)

    chip1
    Очередной высокооплачиваемый чиновник в вертикали власти, ничего не решающий и ни на ситуацию не влияющий, пришлют граждане жалобу, что в колонии N пытают, они эту жалобу отправят в эту же колонию с указанием проверить и устранить безобразие, им в ответ придет письмо, что проверку провели, жалоба не соответствует реальной ситуации, мелкие недочеты устранены. На доклад к президенту - в целом все в норме, но как без ошибок, работаем и исправляем!
    Vasya11
    То-то я смотрю как обновлённая Конституция работает на Москалькову.
    angel of death
    т.е. она получает по 1 ляму в месяц за то, что хреново делает свою работу?
    при ней же всякие там gylagy_net публикуют видосы, на которых нарушены права людей? =)
    очередной представитель иммитатора бурной деятельности...
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