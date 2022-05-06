Доход Москальковой в 2021 году превысил 13 миллионов

Доход уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой за 2021 год составил 13,5 миллиона рублей, сообщает 6 мая РИА Новости со ссылкой на данные омбудсмена.



«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Декларированный годовой доход: 13 582 884,26 рубля», — говорится в документе о доходах, расходах и имуществе на сайте уполномоченного.

