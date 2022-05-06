Языки огня облизывали машину на Просвещения, на видео — прохожие, пытающиеся её спасти

Во дворе дома загорелся контейнер с мусором. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Прохожие спасали припаркованный рядом автомобиль — молодцы!» — отмечается в сообщении.



На видео — мощный пожар с чёрным столбом дыма. Мужчины пытаются оттолкать ближайший к источнику огня автомобиль, но безуспешно. Соседние пинают по колёсам, чтобы владельцы услышали сработавшую сигнализацию. В итоге сначала появляется хозяин одной из припаркованных машин и уезжает, а затем отгоняют и ближайшую к помойке легковушку — у неё уже успел немного обгореть капот.

