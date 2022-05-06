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    Языки огня облизывали машину на Просвещения, на видео — прохожие, пытающиеся её спасти

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    3 комментария

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Пятница, 6 мая, началась ярко и жарко для жителей дома у станции метро «Проспект Просвещения».

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Во дворе дома загорелся контейнер с мусором. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Прохожие спасали припаркованный рядом автомобиль — молодцы!» — отмечается в сообщении.

    На видео — мощный пожар с чёрным столбом дыма. Мужчины пытаются оттолкать ближайший к источнику огня автомобиль, но безуспешно. Соседние пинают по колёсам, чтобы владельцы услышали сработавшую сигнализацию. В итоге сначала появляется хозяин одной из припаркованных машин и уезжает, а затем отгоняют и ближайшую к помойке легковушку — у неё уже успел немного обгореть капот.

    Судя по всему, никто не пострадал.

    Ещё один серьёзный пожар, напомним, случился ночью в Невском районе Петербурга. Сгорел частный дом, погиб человек.

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    Комментарии (3)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Всегда удивляли автовладельцы, паркующиеся в непосредственной близости к помойкам. Брезгливо это и небезопасно, но желание держать авто, как можно ближе перевешивает здравый смысл.
    TigerOld
    При разговорах о полных мусорных баках в нашем городе, Власти забывают обратить внимание еще и на этот фактор: «пожар» – шансы возгорания у полных баков увеличились в разы, особенно когда такие баки по несколько дней стоят полными. Они могут запылать даже от нечаянно брошенного окурка, а если посмотреть, как много баков стоят рядом с жилыми домами, в некоторых районах, то если вдруг пожар на здание перекинется ? И не дай бог кто погибнет ? Сразу начнут охать и ахать ? виноватых искать ? Как будто это не ясно уже с начала года. Я думаю к проблеме с мусором надо и МЧС городскому подключаться потихоньку или не потихоньку.
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