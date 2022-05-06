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    Жительница Купчино заявила, что бывший возлюбленный два года приставал к её дочери-подростку

    2169
    2 комментария

    Полиция Фрунзенского района ищет жителя Металлостроя после заявления его бывшей гражданской жены о педофилии.

    В 14-й отдел полиции 31-летняя жительница Купчино обратилась накануне около шести вечера, стало известно «Фонтанке» 6 мая. Она сообщила, что её 12-летняя дочь рассказала ей, что бывший возлюбленный матери — мужчина 33-х лет — с октября 2019 по июнь 2021 года совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера в квартире дома на Пловдивской улице.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (2)

    Ivanov_I_I
    какая удивительная история
    Андрей_спб
    Больше похоже на месть за что-то...
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