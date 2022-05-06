Годовалому Савелию нужна помощь неравнодушных людей

Савелий родился с невусом на лице. Это доброкачественное образование, но оно может в любой момент переродиться в рак кожи. Поэтому лечение было начато почти сразу. Но после двух операций было принято решение поменять методику, поскольку пятно начало темнеть. Петербургские специалисты разработали оптимальный план лечения, только на это нужны огромные деньги.



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Савелий Ордин, 1 год. Меланоформный невус правой половины лица. Требуется операция по удалению новообразования. Не хватает 1 154 107 руб. При первом взгляде на новорожденного малыша мама растерялась. Она не могла понять, что произошло, откуда на лице её сына это огромное чёрное пятно. Диагноз Савелию поставили уже на следующий день в роддоме — гигантский меланоформный невус. Это не просто косметический дефект, а опасная болезнь, которая угрожает жизни ребёнка. Опасность невуса в том, что в любой момент доброкачественное по своей природе образование может переродиться в рак кожи. Это одно из самых опасных и агрессивных онкологических заболеваний. Запустить процесс может любая травма, даже простой ушиб или царапина. Также опасны солнце и внутренние процессы в организме, например гормональная перестройка.

Уследить за мальчиком, защитить его от каждой ссадины, прятать лицо от солнца всю жизнь — просто невозможно. Невус необходимо удалить, и сделать это нужно скорее. Поэтому лечение Савелия уже началось. В первые полгода жизни ему провели два этапа удаления невуса лазером. Но после второго пятно стало меняться и потемнело. А значит, необходимо было подобрать другую методику. Удалить невус задача сложная, а сделать это на лице сложнее вдвойне. Справиться смогут только специалисты высочайшего класса. И такие есть в Санкт-Петербурге. Родители обратились к петербургским медикам, которые как раз специализируются на удалении самых сложных невусов. После очного приема специалисты разработали для Савелия план лечения. Невус удалят всего за четыре этапа хирургическим путём. В случае с мальчиком такой метод оптимальный. Это совершенно безопасно, и косметический эффект будет прекрасным, следов на лице почти не останется. Единственным препятствием стала высокая стоимость лечения. Чтобы полностью удалить невус, родители должны заплатить 1 371 940 рублей. Для семьи Савелия такие деньги совершенно неподъёмные. Им никак не справиться своими силами.