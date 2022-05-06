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    Подозреваемого в организации заказного убийства задержали в Петербурге

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    Через три года после совершения убийства в Крыму петербургские полицейские нашли подозреваемого в его организации.

    В Невском районе полицейские нашли 39-летнего мужчину, обвиняемого в соучастии в похищении и убийстве мужчины в Судаке, стало известно «Фонтанке» 6 мая. По версии следствия, в октябре 2018 года он нашел двух исполнителей, которые схватили жителя Крыма под угрозой оружия, обобрали его, а затем убили.

    Подозреваемого задержали у дома 14 по улице Кржижановского и доставили в 23 отдел полиции Невского района. Отметим, что он некоторое время назад переехал в Петербург и даже успел получить тут прописку.

    О поимке мужчины сообщили инициатору розыска.

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