Подозреваемого в организации заказного убийства задержали в Петербурге

Через три года после совершения убийства в Крыму петербургские полицейские нашли подозреваемого в его организации.



В Невском районе полицейские нашли 39-летнего мужчину, обвиняемого в соучастии в похищении и убийстве мужчины в Судаке, стало известно «Фонтанке» 6 мая. По версии следствия, в октябре 2018 года он нашел двух исполнителей, которые схватили жителя Крыма под угрозой оружия, обобрали его, а затем убили.



Подозреваемого задержали у дома 14 по улице Кржижановского и доставили в 23 отдел полиции Невского района. Отметим, что он некоторое время назад переехал в Петербург и даже успел получить тут прописку.

