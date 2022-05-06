Петербурженка заявила в полицию об изнасиловании дочери старшим братом

Шестиклассника увезли в больницу после того, как его мать сообщила в полицию Красносельского района о том, что он изнасиловал сестру.



О трагедии, которая произошла в квартире на улице Доблести, 35-летняя местная жительница сообщила накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 мая. По предварительной информации, женщина заявила о том, что её 16-летний сын напал на 13-летнюю сестру и изнасиловал.



Когда наряд полиции прибыл в квартиру, то было принято решение о вызове специализированной скорой. Медики увезли подозреваемого в психиатрическую клинику.

