    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, ю-з

    766мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd66.24eur70.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Петербурженка заявила в полицию об изнасиловании дочери старшим братом

    10718
    12 комментариев

    Шестиклассника увезли в больницу после того, как его мать сообщила в полицию Красносельского района о том, что он изнасиловал сестру.

    О трагедии, которая произошла в квартире на улице Доблести, 35-летняя местная жительница сообщила накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 мая. По предварительной информации, женщина заявила о том, что её 16-летний сын напал на 13-летнюю сестру и изнасиловал.

    Когда наряд полиции прибыл в квартиру, то было принято решение о вызове специализированной скорой. Медики увезли подозреваемого в психиатрическую клинику.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    VKuser192906306
    Печально глядя через очки....девочку жалко, выздоровления...только вопрос. У шестиклассника дома в его комнате был телевизор ? Часто смотрел ?
    ТоварищСухов
    Фонтанка перепроаерь данные! я 16 лет уже поступил на первый курс университета¡¡¡
    lesovik
    шестиклассник 16 лет)) Подобные новости необходимо выдавать под тегом "в мире животных".
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close