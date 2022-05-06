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    Через два года Apple, Google и Microsoft введут авторизацию без паролей

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    9 комментариев

    Крупные американские корпорации к 2023 году собираются внедрить единый стандарт авторизации без паролей. Речь идет об Apple, Google и Microsoft, сообщает «Комменсантъ».

    Новшество будет действовать как на мобильных устройствах, так и на десктопных программах и в браузерах.

    Авторизация без паролей будет доступна на Android и iOS, в браузерах Chrome, Edge и Safari, а также для Windows и macOS. Войти можно будет при помощи отпечатка пальца, face ID или PIN-кода. Передатчиком между смартфоном и сайтом станет криптографический токен, который называют ключом доступа (passkey).

    Новый стандарт сделает вход в систему более безопасным, защитит от фишинга и даст пользователям автоматический доступ ко всем паролям на любых устройствах.

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    Комментарии (9)

    07A
    Как Вы красиво о нашем президенте, даже я так не смог! Владимир Владимирович-бог на Земле? Спасибо Вам!
    Свободу Лёхе!
    Вроде, всё это было достаточно очевидно, сейчас рулят - не государства, но - корпорации! И, сколько уж об этом сказано!) Другое дело - зачем они рулят? ) Тут можно дойти до.. Философии но, ближе, всё же, тут вопрос.. - Религии! ) Кто-то пытается, стремится, быть.. Богом на Земле! ) Ведь кто знает обо всём, что происходит на Земле?! О.. Сокровенных Желаниях на Новый Год! Да, только сам.. Ребёнок и.. Дед Мороз! Разумеется, Родители, тайно, как посредники..) А кто рулил посредниками? В идеале - их Родители! - Не гони, Воспитатели, Учителя.. - их-то ты куда девал?!) - Господи, дай мне собраться с мыслями! - Попробуй..) - Смотри, тотальный(!) контроль, это - диктатура! Да, намного проще бороться с преступностью но(!), как думаешь, прости, как видишь, много ли Святых среди людей? - Желаешь узнать.. чем отличается Грешник от Преступника? - Нет-нет, один.. - внутри, другой - снаружи, тут вроде, ясно.., я - о другом.. - О Лёхе? - Как Ты угадал?! ) - Всё достаточно просто, Я Видел все движения..
    Kot Piter
    Цель одна - связать все "учётки" воедино, для лучшего отслеживания спецслужбами. =)
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