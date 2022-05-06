Через два года Apple, Google и Microsoft введут авторизацию без паролей

Крупные американские корпорации к 2023 году собираются внедрить единый стандарт авторизации без паролей. Речь идет об Apple, Google и Microsoft, сообщает «Комменсантъ».



Новшество будет действовать как на мобильных устройствах, так и на десктопных программах и в браузерах.

Авторизация без паролей будет доступна на Android и iOS, в браузерах Chrome, Edge и Safari, а также для Windows и macOS. Войти можно будет при помощи отпечатка пальца, face ID или PIN-кода. Передатчиком между смартфоном и сайтом станет криптографический токен, который называют ключом доступа (passkey).