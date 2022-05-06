Трассу «Скандинавия» днем перекроют для работ на электросетях

Движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области днем 6 мая будут полностью перекрывать для переустройства электросетей.

В период с 14:00 до 14:20 на 126-м километре «Скандинавии», на территории Гончаровского сельского поселения, дважды полностью остановят движение транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Перекрытия будут длиться не более пяти минут каждое.

