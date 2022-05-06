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    Трассу «Скандинавия» днем перекроют для работ на электросетях

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    Движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области днем 6 мая будут полностью перекрывать для переустройства электросетей.

    В период с 14:00 до 14:20 на 126-м километре «Скандинавии», на территории Гончаровского сельского поселения, дважды полностью остановят движение транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Перекрытия будут длиться не более пяти минут каждое.

    Работы по переустройству электрических сетей проведут в рамках реконструкции участка трассы с 100-го по 134-й километр, которую ведет АО «ВАД».

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