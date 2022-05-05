Белый дом поменял голос — у Байдена новый пресс-секретарь

Помощником президента и пресс-секретарем Белого дома станет Карин Жан-Пьер. Она заменит на посту Джен Псаки, которая уходит 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы США Джо Байдена.



«Джилл и я знали и уважали Карин долгое время, и она будет сильным голосом, говорящим от меня и этой администрации», — цитирует пресс-служба слова президента.



До сих пор Карин Жан-Пьер работала первым заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента. С Байденом она работает давно: руководящие должности занимала еще в то время, когда нынешний президент США был вице-президентом в администрации Обамы.

