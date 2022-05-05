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    Белый дом поменял голос — у Байдена новый пресс-секретарь

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    7 комментариев

    Помощником президента и пресс-секретарем Белого дома станет Карин Жан-Пьер. Она заменит на посту Джен Псаки, которая уходит 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы США Джо Байдена.

    «Джилл и я знали и уважали Карин долгое время, и она будет сильным голосом, говорящим от меня и этой администрации», — цитирует пресс-служба слова президента.

    До сих пор Карин Жан-Пьер работала первым заместителем пресс-секретаря и заместителем помощника президента. С Байденом она работает давно: руководящие должности занимала еще в то время, когда нынешний президент США был вице-президентом в администрации Обамы.

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    Комментарии (7)

    Piter Russo
    Эту мадмуазель ему Макрон посоветовал?
    VKuser279092
    Не моё дело, но подспудно понимаю. На мой взгляд, Псаки чем-то психологически сходна с Захаровой, а это клеймо и проклятье. Дедушка долго думал, но сообразил правильно. Или подсказали, кто помоложе. Очередной намёк местным.
    07A
    Старик не заметит разницы. Ему уже все равно, он с Богом разговаривает.
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