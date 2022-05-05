В Израиле в результате теракта погибли три человека

Трое погибли, еще несколько человек получили серьезные травмы в результате атаки в городе Эльад (находится в 20 километрах от Тель-Авива). Об этом вечером 5 мая сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.



Ранения, по предварительной информации, получили до 9 человек. Сообщается о двух нападавших на прохожих мужчинах. Один из них был с огнестрельным оружием, второй — с топором или большим ножом. Информация о конкретном месте ЧП разнится. Инцидент произошел либо в местном парке, либо в двух разных местах.