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    В Израиле в результате теракта погибли три человека

    2176
    7 комментариев

    Трое погибли, еще несколько человек получили серьезные травмы в результате атаки в городе Эльад (находится в 20 километрах от Тель-Авива). Об этом вечером 5 мая сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

    Ранения, по предварительной информации, получили до 9 человек. Сообщается о двух нападавших на прохожих мужчинах. Один из них был с огнестрельным оружием, второй — с топором или большим ножом. Информация о конкретном месте ЧП разнится. Инцидент произошел либо в местном парке, либо в двух разных местах.

    Полиция ведет поиски нападавших.

    Отмечается, что 5 мая страна празднует День независимости — годовщину со времени провозглашения государства Израиль в 1948 году. Гулянья начинаются вечером и заканчиваются только на следующий день.

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    Комментарии (7)

    Денеб
    Постоянно встречаю бывших израильтян, массово бежавших со своей исторической родины.....
    Ну не хотят жить на "пороховой бочке", отдавать дочек (как и сыновей) в армию и обороняться от арабского мира......Нелепое государство.....
    260965961
    Дураки везде завидуют умным людям(
    260695091
    очередная подстава наглосакская
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