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    «Молотил по голове и кричал, что я нацистка». В Петербурге таксист избил пассажирку за замечание об опасном вождении

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    23 комментария

    Петербурженка Юлия едва унесла ноги от агрессивного таксиста Uber, который напал на неё из-за замечания о многократных нарушениях ПДД. Поездка завершилась на безлюдной улице, откуда женщина направилась в отделение полиции.

    Как сообщила «Фонтанке» пострадавшая 5 мая, накануне утром она села в Hyundai Solaris на Среднерогатской улице, за рулём находился опрятный мужчина, ничто не предвещало беды.

    «Таксисту на вид около сорока лет. Вероятно, приезжий. Выглядел он вполне аккуратно», — рассказала Юлия.

    Тревожные «звоночки» раздались позже. Водитель, по словам горожанки, несколько раз нарушал ПДД: перестраивался в произвольном порядке и применял экстренное торможение, что не осталось незамеченным окружающими — опасные манёвры нарушителя сопровождали звуковые сигналы других участников дорожного движения.

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    «На перекрёстке Стартовой и Шереметьевской улиц водитель соседней машины вышел из салона на светофоре и сделал замечание таксисту. Они начали выяснять отношения. Тот водитель, который к нам подошёл, вёл себя вежливо, таксист же провоцировал его на драку и даже говорил: «Может, ударишь меня?» Водитель не повелся на провокацию и поехал дальше», — добавила Юлия.

    По словам горожанки, после этого она сама сделала таксисту замечание, он попытался объясниться на ломаном русском. Как выяснилось впоследствии, упрёк женщины задел его больше, чем та могла предположить. Мужчина отвёз её на безлюдную улицу и начал избивать, попутно пытаясь отобрать телефон.

    «Его поведение стало очень неожиданным — он молотил меня с водительского сидения по голове и кричал, что я нацистка. Мобильный попытался забрать, видимо, потому, что думал, что я о нём кому-то хочу сообщить. Я начала открывать машину, дергала ручку, там блокировка стояла, но я водитель с опытом — нашла способ открыть дверь. Я буквально выкатывалась из машины. Он же поехал дальше на повышенной скорости», — рассказала пострадавшая.

    Отойдя от шока, женщина связалась со службой поддержки Uber и рассказала о случившемся — там пообещали не допускать подобных водителей к сервису, бонусом — вернули средства за неудавшуюся поездку. Горожанка отправилась в полицию и написала заявление. Уже в травматологическом отделении врачи диагностировали у неё ушибы, а также гематомы лица и кистей.

    «У меня синяки на левой руке и на шее, болит челюсть. Спасибо, что живая, конечно», — подытожила Юлия.

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    Комментарии (23)

    Slava_Rossii
    И как дамочка собирается доказывать факт избиения её водителем? Может её муж поколотил, а она свалила на водителя?
    VKuser1453803
    Что-то долго она до врача шла. С 10 утра до 19.
    Безработный из Твери
    Сколько еще изнасилований и распусканий рук нужно, чтобы до россиянок дошло, что услугами путинских «соколов» лучше не пользоваться?
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